En la madrugada del jueves, cuando iban rumbo a Gaza, unos 20 barcos de la Flotilla Global Sumud fueron interceptados por fuerzas israelíes cerca de la isla griega de Creta, a casi 1.000 kilómetros de las costas palestinas, en aguas internacionales. La misión humanitaria comenzó el 12 de abril con el objetivo de romper el bloqueo israelí en Palestina y abrir un corredor humanitario para llevar ayuda con suministros.

Las embarcaciones civiles fueron abordadas por las fuerzas israelíes, que inutilizaron sus motores, desactivaron los sistemas de comunicación y detuvieron a unas 180 personas de distintas nacionalidades, entre ellas, dos uruguayos que formaron parte de la delegación: Daniela Lopes, en representación de la Coordinación por Palestina, y Jorge Vignolo, por el PIT-CNT.

Un día después de la movilización en Montevideo para pedir por la liberación de los uruguayos, Ignacio, el hermano de Lopes, informó a Radio Centenario que Daniela y Vignolo estaban en la ciudad griega Heraclión junto con otros activistas de la Global Sumud. Lopes señaló que, junto con la embajada uruguaya en Grecia, pudieron gestionar su pasaje de regreso.

Según dijo a la diaria una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de “gestiones realizadas por Cancillería”, los uruguayos viajarían desde Creta hacia Barcelona, luego a Madrid y finalmente a Montevideo.

Este domingo, Lopes y Vignolo llegarán al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 19.30, hora a la que la organización local de la Global Sumud llamó a recibirlos. “Recibimos y apoyamos a nuestros compañeros que fueron atacados por la entidad sionista en aguas internacionales. Exigimos justicia y sanciones inmediatas”, expresaron.

El viernes, la organización emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó que, durante las detenciones, las personas “fueron sometidas a violencia física y tratos inhumanos”, y que entre los agredidos estuvieron Lopes y Vignolo.

La otra uruguaya que está embarcada, Ana Zugarramurdi, sigue rumbo a Gaza. El viernes, la cancillería uruguaya comunicó que “se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención en los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza, a pesar del cese del fuego acordado en octubre de 2025”.