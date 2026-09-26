Luiz Inácio Lula da Silva, durante su discurso inaugural del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de setiembre en Nueva York.

“La diplomacia es la única opción”

Por décima vez en su vida, Luiz Inácio Lula da Silva inauguró en el inicio de la semana un debate general en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente brasileño sostuvo que la ONU atraviesa su momento más crítico de las últimas décadas y planteó dicotomías: “Estamos llamados a elegir entre el multilateralismo o el unilateralismo, entre la democracia o el extremismo, entre la soberanía o la subordinación”.

A menos de dos semanas de las elecciones, Lula aseguró que su país “no cabe en el patio trasero de nadie”. Antes de su viaje a Nueva York, la Agencia Brasileña de Inteligencia lo había alertado sobre el riesgo de injerencia estadounidense en la contienda electoral con Flávio Bolsonaro. “No permitiremos que los enemigos de la democracia, ya sean nacionales o extranjeros, socaven la voluntad popular”, afirmó Lula.

Por otra parte, el mandatario abogó por una mayor cooperación entre los países “para bloquear el flujo de armas y dinero” del crimen organizado, pero sin la necesidad de tener “portaaviones vigilando nuestras aguas”. Y como sabía lo que se venía después, explicitó: “Ese es el espíritu de la propuesta que entregué personalmente al presidente de Estados Unidos”.

En su discurso, Lula rechazó que la guerra sea “la continuación de la política por otros medios”. La definió simplemente como “el colapso total de la política”. “Todos sabemos que no habrá vencedores en el campo de batalla. La diplomacia es la única opción”, manifestó.

Minutos después, Donald Trump definió los cárteles de droga como “el ejército islámico del hemisferio occidental” y afirmó que, por ende, “deben ser asesinados, exiliados o detenidos como combatientes extranjeros, sin posibilidad de que vuelvan a tener la libertad”.

Varios países fueron amenazados durante la intervención del mandatario estadounidense. A otros, en cambio, Trump los situó de su lado: “Estamos trabajando con los líderes de Venezuela para crear un futuro mejor para el pueblo de Venezuela. El mes pasado firmamos el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Luego de fotografiarse con Trump, Delcy Rodríguez –quien se presentó como la “presidenta encargada” de Venezuela– aseguró que en su país “habrá elecciones”, aunque no manejó fechas.

Orsi: “Nuestro compromiso es otro”

Yamandú Orsi, en tanto, pronunció 11 veces la palabra “paz” durante su discurso en la ONU. En los días previos, el presidente uruguayo reiteró su respaldo al Compromiso de Santiago –la iniciativa contra el crimen organizado impulsada por el presidente chileno, José Antonio Kast–, pero no participó en un encuentro paralelo del Escudo de las Américas, del que Uruguay no forma parte. A diferencia de otros referentes progresistas, Orsi no se reunió con el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani; según informó Búsqueda, la invitación se desestimó por una cuestión de agenda. Pero sí lo hizo con Lula, a quien describió como un “querido amigo”. El mandatario también conversó con empresarios de todo tipo; el CEO de Praxis, Dryden Brown, fue uno de ellos.

La única mención directa que hizo el mandatario en su discurso fue al “férreo bloqueo económico” que “sufre el pueblo cubano”, respecto del cual llamó a no “ser indiferentes”. Cuba había estado ausente en el mensaje que dio el año pasado. La novedad molestó a la oposición.

Orsi sostuvo que posicionarse de un lado u otro, ya sea de una guerra, una confrontación o una disputa, no necesariamente contribuye a solucionar el problema, sino que, “muchas veces, por el contrario, profundiza las divisiones”. “Nuestro compromiso es otro: buscar caminos de entendimiento, abrir espacios de diálogo y contribuir a que los conflictos encuentren una salida pacífica”, expresó.

Gandini: “Nosotros estamos fuera de todo”

En Montevideo, el dirigente del Partido Nacional (PN) y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, reconoció el martes en una conferencia de prensa que Pablo Leiva, quien asesoraba a un edil de su sector y fue condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico, concurría al local de pagos de su esposa con billetes de baja denominación, “de 100 y 200 pesos”. También comentó que las empleadas de la sucursal se comunicaban con Leiva para pedirle “dinero cuando se quedaban sin cambio”. De todos modos, Gandini rechazó cualquier actividad ilícita y se puso a disposición de la Fiscalía. “No tenemos nada que ocultar”, aseguró.

A diez días de que trascendiera el vínculo político de Leiva, el PN todavía no se ha pronunciado formalmente sobre el hecho. Lo que se está esperando, se argumenta, es el retorno del edil Gonzalo Gómez, a quien el escándalo lo agarró en China, a donde viajó para asistir a un seminario de formación política.

A nivel judicial, según informó la diaria este viernes, la Fiscalía analiza abrir una nueva causa focalizada exclusivamente en el blanqueo de dinero en casas de cambio y centros de cobranza a partir de la información recabada por la Policía.

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