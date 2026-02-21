En término de agenda política, en esta semana de Carnaval pasó de todo, algo que no es tan habitual. Uno de los episodios más destacados de la semana fue la “carrera” de comisiones investigadoras sobre el caso Cardama, que finalmente terminó en acuerdo entre oficialismo y oposición y evitó que pasara algo inédito: la creación de dos comisiones investigadoras sobre un mismo tema.

A última hora de la tarde del viernes, en una sesión extraordinaria del Senado, el coordinador de la bancada del oficialismo, Daniel Caggiani, anunció que se había resuelto formar una sola comisión investigadora en la Asamblea General (finalmente estarán todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tal como reclamaba la oposición), en la que tendrá mayoría el Frente Amplio (nueve legisladores sobre un total de 17) y funcionará durante seis meses (el oficialismo reclamaba que fuera de un año).

Pero más allá de la disputa de investigadoras, que podría haber derivado en una ineficaz disputa de relatos, como dice nuestro editorial, el Parlamento fue inusualmente foco de mucha atención esta semana carnavalera. La comisión especial creada para el estudio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a funcionar el martes y durante toda la semana ha recibido a delegaciones del gobierno, de sectores empresariales y de organizaciones de trabajadores, y se empieza a delinear quiénes podrán verse beneficiados de la aprobación y qué sectores se ven amenazados, como recoge esta nota de nuestra edición de fin de semana.

Dos más del ámbito parlamentario: el miércoles el expresidente del Codicen y ahora senador colorado Robert Silva convocó a las autoridades educativas, y advirtió que, a su entender, por la vía de los hechos está quedando sin efecto la Transformación Educativa que promovió en el período pasado. Y el jueves, el canciller Mario Lubetkin enfrentó una breve interpelación sobre las novedades en política exterior.

También esta semana buscamos profundizar en las alternativas que maneja el gobierno nacional para la reforma del transporte metropolitano, con una entrevista a la ministra Lucía Etcheverry en la diaria Radio y consultando a distintos actores vinculados a la movilidad en esta nota.

