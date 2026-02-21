En término de agenda política, en esta semana de Carnaval pasó de todo, algo que no es tan habitual. Uno de los episodios más destacados de la semana fue la “carrera” de comisiones investigadoras sobre el caso Cardama, que finalmente terminó en acuerdo entre oficialismo y oposición y evitó que pasara algo inédito: la creación de dos comisiones investigadoras sobre un mismo tema.
A última hora de la tarde del viernes, en una sesión extraordinaria del Senado, el coordinador de la bancada del oficialismo, Daniel Caggiani, anunció que se había resuelto formar una sola comisión investigadora en la Asamblea General (finalmente estarán todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tal como reclamaba la oposición), en la que tendrá mayoría el Frente Amplio (nueve legisladores sobre un total de 17) y funcionará durante seis meses (el oficialismo reclamaba que fuera de un año).
Pero más allá de la disputa de investigadoras, que podría haber derivado en una ineficaz disputa de relatos, como dice nuestro editorial, el Parlamento fue inusualmente foco de mucha atención esta semana carnavalera. La comisión especial creada para el estudio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a funcionar el martes y durante toda la semana ha recibido a delegaciones del gobierno, de sectores empresariales y de organizaciones de trabajadores, y se empieza a delinear quiénes podrán verse beneficiados de la aprobación y qué sectores se ven amenazados, como recoge esta nota de nuestra edición de fin de semana.
Dos más del ámbito parlamentario: el miércoles el expresidente del Codicen y ahora senador colorado Robert Silva convocó a las autoridades educativas, y advirtió que, a su entender, por la vía de los hechos está quedando sin efecto la Transformación Educativa que promovió en el período pasado. Y el jueves, el canciller Mario Lubetkin enfrentó una breve interpelación sobre las novedades en política exterior.
También esta semana buscamos profundizar en las alternativas que maneja el gobierno nacional para la reforma del transporte metropolitano, con una entrevista a la ministra Lucía Etcheverry en la diaria Radio y consultando a distintos actores vinculados a la movilidad en esta nota.
También pasó esta semana
- El Tribunal de Cuentas realizó objeciones a la reconversión del proyecto Neptuno.
- Caso Conexión Ganadera: se conocieron transferencias bancarias por millones de dólares que involucran a los hijos de los fundadores del fondo ganadero, que esta semana comenzaron a declarar ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.
- La Suprema Corte de Estados Unidos concluyó que Donald Trump utilizó en forma ilegal su poder para llevar adelante su política arancelaria global y Trump reaccionó.
- Un general estadounidense fue recibido en Caracas.
- Con protestas multitudinarias, el Congreso argentino aprueba la reforma laboral del gobierno.
Para leer con tiempo
- Entrevista con Leonardo Ruidíaz, el director del Liceo IAVA sancionado por “insubordinación” en el gobierno de Lacalle Pou.
- Adiós a Jesse Jackson, el histórico luchador por los derechos civiles en Estados Unidos.
- La periodista española Nieves Concostrina, conductora del programa Acontece que no es poco, no deja títere con cabeza, empezando por la familia real.
- ¿Habrá un túnel debajo de 18 de Julio? Las alternativas que manejan las autoridades.