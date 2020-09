Elecciones departamentales y municipales 2020: ¿qué y cómo se vota este domingo?

(12.48) Lacalle Pou votó en Canelones y habló sobre la futura relación con el Congreso de Intendentes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló con la prensa después de votar en el liceo Guadalupe en Canelones. Volvió a mencionar su molestia con la Marcha de la Diversidad que generó una gran aglomeración de personas el viernes por la noche. “Una manifestación que habla de diversidad y orgullo puede tener una consecuencia negativa sobre la vida de los uruguayos, no es lo buscado pero es la actuación del momento. Cuando se lo compara con otros eventos de este tiempo, como la Rural del Prado, esos tuvieron un protocolo estricto: se puede hacer una vida medianamente normal y cumplir con los protocolos, disfrutar de la vida de cada uno y cuidar a los uruguayos”.

“Esperamos que no existan consecuencias, pero le tiramos la cola al león, notoriamente hubo gente que puso en segundo plano la salud”, subrayó y agregó que no hubo diálogo con la organización ni antes ni después de la movilización.

También habló sobre la relación del gobierno central con los departamentales y municipales. Adelantó que se reunirá con los jerarcas electos en los próximos días, así como también con el Congreso Nacional de Intendentes. Comentó que se buscará “no superponer esfuerzos ni presupuesto” y agregó que hay “planes a futuro que competen al congreso”.

Lacalle Pou en el liceo Guadalupe de la ciudad de Canelones, el 27 de setiembre. Foto: Mariana Greif

Por otra parte, se refirió a la cantidad de uruguayos que llegan a votar desde el extranjero y comentó que según los últimos datos el nivel de ingresos al país ha sido “bajísimo”. En relación a la futura temporada de verano, aseguró que el gobierno trabaja en “generar estímulos” para el sector turístico y dijo que confía en que una buena parte de los uruguayos salga a vacacionar en los próximos meses.

De todas formas, reconoció la importancia de los turistas argentinos y brasileños para el sector, pero al ver “la cantidad de infectados y muertos en Argentina nos hacen dudar. Gobernar es evaluar distintas posibilidades, [teniendo en cuenta el] principio de cuidado sanitario y económico. Nuestra idea es sobre el fin de octubre tener una aproximación cierta de lo que vamos a hacer”.

El punto más difícil es evaluar cómo hacer el seguimiento de las personas que entran al país: “una cosa es controlar el ingreso de 500 personas por día pero otra cosa es 300.000 de un día para el otro y hacer un seguimiento, es la posibilidad de contactar a la persona contagiada y sus contactos”.

También habló sobre la situación del fútbol uruguayo y comentó que las actividades donde se establecieron protocolos son las que tienen menos contagios: “la experiencia nos dice que hay que tener protocolos estrictos y cumplirlos para seguir abriendo”. Adelantó que se sigue trabajando para la presencialidad, estimando la cantidad de gente que se va a permitir y los protocolos que se van a implementar.

(12.41) Martínez cree va a ganar las elecciones en Montevideo

El candidato frenteamplista para la Intendencia de Montevideo Daniel Martínez dijo que se “mantiene enamorado” de trabajar “para la gente” y prefirió no comentar qué hará después de las elecciones porque cree que va a ganar.

Acerca de la campaña, Martínez dijo que dejó “todo en la cancha, con mucha cercanía con la gente y con propuestas”.

Consultado sobre la Marcha de la Diversidad del viernes consideró que “hay que tratar de controlar todo tipo de aglomeraciones, no hay ninguna que tenga coronita”, pero pidió “concentrarse en lo que importa, que es la fiesta de la democracia”.

(12.30) Larrañaga pidió que se respeten las medidas sanitarias en los festejos

“Tenemos que hacer un esfuerzo grande para votar como ciudadanos y cuidarnos como vecinos en todo el país”, dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, antes de emitir su voto en Paysandú.

El ministro señaló que oficialmente los partidos informaron que no habrá festejos por la pandemia del nuevo coronavirus, pero se espera que se generen instancias de celebración. “Les pedimos por favor que nos ayudemos entre todos para cuidarnos”, concluyó.

Además, Larrañaga dijo que 314 personas ingresaron al país a través de migraciones hasta las 10.00.

(11.40) El FA del municipio CH denunció el robo de papeletas de Ivonne Passada

El Frente Amplio del municipio CH pidió que quienes vayan a votar a Ivonne Passada lleven las listas porque se registraron irregularidades.

“Esta mañana al abrir los circuitos varias urnas de votación proporcionadas por la Corte Electoral llegaron sin papeletas” de la candidata a alcaldesa, indicó la agrupación en Twitter. “Además, luego de comenzada la votación algunos electores decidieron robar las papeletas” del cuarto de votación, agregaron.

Además, luego de comenzada la votación algunos electores decidieron robar las papeletas de #IvonneAlCh de dentro del cuarto de votación. Por todo esto recomendamos: LLEVAR DESDE AFUERA LAS LISTAS A INTENDENTE Y ALCALDESA — Frente Amplio Ch (@chdeFrente) September 27, 2020

(11.18) Laura Raffo aceptó las disculpas de Mujica pero dijo que hoy se centra en la elección

Laura Raffo camino a la escuela Grecia Foto: Ernesto Ryan

La candidata de consenso de los partidos de la coalición multicolor, Laura Raffo, votó en Pocitos luego de varias cuadras de sacarse fotos con la gente mientras iba a su circuito en la escuela Grecia. Raffo dijo que disfrutó mucho la campaña, que se extendió por ocho meses: “nos preparamos como nadie y ese trabajo va a rendir su frutos”.

También se refirió a las declaraciones que hizo más temprano el expresidente José Mujica, quien le pidió perdón por sus dichos sobre las recorridas que realizó en la zona del Cerro. “Acepto las disculpas, pero lo central hoy es la elección, donde cada uno usa la libertad responsable yendo a votar con el tapabocas, cuidándonos en los festejos”

Laura Raffo votando en la escuela Grecia Foto: Ernesto Ryan

(11.09) Para Beatriz Argimón hubo “un avance en el posicionamiento de las mujeres en la política”

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, votó esta mañana y dijo a los medios que la esperaban que el número de candidatas que participa en estas elecciones demuestra que hubo “un avance en el posicionamiento de las mujeres en política”. “Que haya intendentas para mí significaría un avance en términos de que la ciudadanía se acerca a tener presente la figura de la mujer en política”, añadió.

También destacó la importancia del tercer nivel de gobierno, donde resaltó la cantidad de mujeres que optan por postularse a alcaldesas. Señaló que están investigando sobre la elección de mujeres para esos cargos, en tanto les permite estar “más cerca de sus familias y no trasladarse como implican los cargos nacionales”.

También opinó sobre la Marcha de la Diversidad del viernes. A su entender fue “lamentable, un episodio triste. En mi vida he hecho muchas marchas pero las reivindicaciones deben hacerse respetando los tiempos, celebro la marcha y entiendo las reivindicaciones pero lamento que no se tenga en cuenta el contexto”. Recalcó que en la previa se había asegurado que iba a haber un seguimiento y monitoreo sanitario: “evidentemente es difícil cumplir con los requisitos, pero la prioridad debería ser sanitaria”.

(11.02) Lacalle Pou se refirió a la Marcha de la Diversidad: “Obviamente fue una irresponsabilidad”

A la salida de la residencia de Suárez, el presidente, Luis Lacalle Pou, se refirió a la aglomeración de personas en la Marcha de la Diversidad del viernes en el contexto de la pandemia de coronavirus.

“Notoriamente muchos uruguayos no se cuidaron en la marcha. Espero que no pase nada”, manifestó el mandatario. “Ojalá que zafemos. Si zafamos es porque zafamos, porque se vulneraron todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, del grupo de científicos...”, añadió.

Consultado sobre eventuales sanciones, dijo que es algo que se va a definir en los próximos días. “No hay que tomar decisiones sobre la marcha. Obviamente fue una irresponsabilidad”, añadió.

(10.52) “Veamos”, dijo Miranda al ser consultado sobre la decisión de Mujica de dejar su banca

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que sigue la jornada electoral “paso a paso” con “mucho interés” no solo en Montevideo sino en todo el país.

Consultado por radio Montecarlo sobre la decisión del ex presidente Tabaré Vázquez de no ir a votar, contó que lo hablaron “hace unos días” y lo consideró comprensible “dada la situación de salud de Tabaré y la pandemia que estamos viviendo”.

Leé más sobre esto: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones departamentales?

Acerca de las declaraciones de Mujica, que dijo que dejará su banca en el Senado por razones de salud, dijo que no estaba al tanto. “Veamos”, agregó.

(10.29) Para Carolina Cosse la campaña fue compleja por “la intervención de jerarcas de gobierno” y las noticias falsas

La candidata frenteamplista a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse Foto: Federico Gutiérrez

Carolina Cosse, candidata a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), votó en Pocitos y dijo antes de entrar al circuito que su campaña se caracterizó por “aprender muchísimo”.

Según destacó, los “empresarios grandes y microempresas, trabajadores, agrupaciones, la gente en los comités y en los barrios” le enseñaron “muchísimo”. “Cada vez que me plantean un anhelo o problema traen soluciones. Uno va madurando cada vez más la importancia de la democracia y la política, no he hecho otra cosa que aprender y por eso tengo un profundo agradecimiento con la gente”, añadió.

Cosse subrayó que “lo más importante” ha sido “un diálogo profundo en la diversidad o en la divergencia, un diálogo que maneje argumentos y [que permita] hablar de cualquier cosa, por más difícil que parezca, si el ánimo es construir”.

La candidata evaluó la campaña como “compleja” en tanto hubo “intervención de jerarcas de gobierno, fake news” pero destacó que la gente es “inteligente” y eso “es una etapa superada”. También se refirió a su campaña y la consideró “proactiva, de mucha escucha, incluso con una pandemia mediante”.

Cosse destacó que en caso de ser electa hablará “con todos los referentes y sectores del FA, con las bases y las coordinadoras”. “Voy a escuchar a todos los colectivos que tengan algo para aportar porque con ellos aprendí, cuanto más participación mejor”, concluyó.

Votación de la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Carolina Cosse durante las elecciones departamentales y municipales. Foto: Federico Gutiérrez

(9.26) Enrique Antía votó y dijo que espera los resultados con “la confianza y afecto” de la gente

El candidato a la reelección en Maldonado, el nacionalista Enrique Antía votó esta mañana y aseguró estar “muy contento y emocionado con el enorme respaldo y gran cariño” que le dieron las personas de su departamento. Asimismo subrayó que “la confianza y afecto” que generó “el mano a mano” con la gente lo “serena”. El resto del día lo pasará recorriendo Maldonado y visitando los clubes de su partido.

En diálogo con la prensa el candidato decidió destacar “la gran experiencia” que tiene en la gestión, ya que fue electo dos veces, para los períodos 2000-2005 y 2015-2020 y el “conocimiento y compromiso” que tiene su equipo: “sabe cómo hacer las cosas, quiere y se compromete, es una satisfacción tener una barra que quiere avanzar y hacer cosas”.

Leé más sobre esto: Antía apuesta a la reelección y va por su tercera gestión al frente de la Intendencia de Maldonado

(9.20) El subsecretario de Salud Pública se refirió a la Marcha de la Diversidad: “no se respetó ningún tipo de recomendación sanitaria”

“Acciones como la del viernes pueden cambiar el estatus sanitario del país” ante la pandemia del coronavirus, lamentó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, al ser consultado sobre la Marcha de la Diversidad, en la que se generaron aglomeraciones.

“No se respetó ningún tipo de recomendación sanitaria”, lamentó Satdjian, y señaló que en una ocasión como esa “es muy difícil establecer el nexo epidemiológico” si hay un caso positivo. Consultado sobre eventuales sanciones a los organizadores, dijo que el gobierno tiene “todas las opciones sobre la mesa”, aunque también reconoció que “no estaba en los planes de nadie que haya ese tipo de aglomeraciones”.

Previamente, el sábado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la marcha en Twitter:

Ahora bien, la violación de las recomendaciones sanitarias realizada por los propios organizadores y que no mereció reparos, es otra cosa diferente. El derecho a la salud es también un derecho de [email protected] — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) September 26, 2020

(9.13) Lima llamó a sus rivales y dijo que está tranquilo: “El trabajo previo que había que hacer, se hizo”

El candidato a la reelección en la Intendencia de Salto, Andrés Lima (Frente Amplio) se dirigió a los medios mientras esperaba para votar en su circuito. Dijo que está tranquilo “porque el trabajo previo que había que hacer se hizo”. “Cuando uno da todo (…) llega con la satisfacción de saber que lo que había que hacer se hizo”, añadió.

Lima contó que se comunicó telefónicamente con los demás candidatos a la Intendencia de Salto para desearles “suerte” en esta instancia. En este sentido, consideró que lo “más importante” es que los candidatos tengan la capacidad de tener “diálogo” e “intercambiar opiniones”, y destacó que esa es “una característica del pueblo uruguayo”.

El candidato pidió que “el mayor número posible” de salteños concurra a votar. “Una manera de legitimar el resultado es que todo Salto vote”, añadió. Además, consideró que la de Salto no fue “una campaña violenta”, pese a algunos hechos de violencia como “el incidente deplorable de Beto Acosta”.

Leé mas sobre esto: El FA se juega la continuidad en Salto, Paysandú y Río Negro

(8.40) Villar: “No tengo equipo designado, pero serán las mejores personas”

Alvaro Villar hoy en la mañana en la puerta de su domicilio en la calle Sucre Foto: Ernesto Ryan

Álvaro Villar, uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, aseguró a la prensa antes de ir a su circuito de votación que no es el mismo que cuando empezó: “me doy cuenta que hay expectativas y tareas, responsabilidades que uno asumió. Cuando recorrés un barrio, escuchás y te hacés responsable”.

En cuanto a la conformación de su equipo de trabajo, señaló que no hay nadie designado porque es “un paso posterior” a ganar las elecciones, pero mantiene “la cabeza abierta para elegir a las mejores personas para cada lugar”. “Hoy es un día que no hay que adelantarse, pero la clave es armar un equipo con la mejor gente”, agregó.

Alvaro Villar sufragando en el colegio Alemán Foto: Ernesto Ryan

Consultado acerca de llevar adelante una intendencia frenteamplista con un gobierno liderado por el Partido Nacional, dijo que “en la vida hay que ver la realidad como es y trabajar con eso, de cada problema sacar una ventaja, siempre se puede hacer”.

Cuando llegó a votar Villar resaltó en diálogo con la prensa el rol de los municipios: “Es la forma de poner más cerca el gobierno departamental en la gente, puede ser que las personas en Montevideo no sientan la importancia de los municipios pero lo son, en muchas localidades del interior se entiende muy bien, pero en Montevideo cuesta entenderlo”.

(08.20) Mujica a Laura Raffo: “que me perdone, soy una oveja negra”

El ex presidente José Mujica emite su voto en las elecciones departamentales. Foto: Federico Gutiérrez

El expresidente dijo que dejará su banca porque su salud no le permite “ir de un lado al otro”.

El expresidente de la República, José Mujica, fue a votar al liceo 70 en el Cerro que lo esperaba con una gran cantidad de personas. Antes de ingresar comentó con la prensa el intercambio que tuvo con la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo. “No la conozco, me refería a los contenidos de la campaña. Ella estaba en el Cerro, mi barrio, que me perdone, soy una oveja negra, le tengo respeto”.

Mujica destacó que en el proceso electoral “siempre hay gente de todos los colores que pasa por los barrios pobres y después los barrios pobres siguen ahí. Es un llamado a la conciencia de lo que tenemos por delante, hay proyectos en el Parlamento que están durmiendo”. Se refirió a la gente que vive en esos barrios que Raffo llamó en campaña la “Montevideo olvidada” y dijo que “son parte de la ciudadanía y no tienen recursos, una casa habitable es parte de la educación y nos conviene a todos como sociedad. Los primeros tenemos que ser nosotros, los que tenemos responsabilidad política”.

También se refirió al proceso de elecciones municipales que se dilató cuatro meses más de la cuenta. Para el exmandatario los gobiernos municipales tendrán mayor importancia: “si el mundo sigue el proceso de globalización, los municipios asumirán más importancia y los gobiernos nacionales van a quedar atados por tratados internacionales, según indican los que estudian prospectiva. Cualquiera sea la decisión que tome la ciudadanía, espero que tengamos suerte con esta pandemia”.

Habló sobre los nuevos liderazgos y dijo “naturalmente tiene que ser así”: “Los hombres y mujeres pasamos, pero los liderazgos se definen de abajo hacia arriba. Espero que algo de eso pase, también espero que esta noche no nos volvamos locos para que no nos rete el ministro de Salud”.

Consultado por la posibilidad de que deje su banca en el Parlamento, Mujica dijo que lo hará pronto. Según explicó, tiene una enfermedad inmunológica crónica que no le permite “ir de un lado para el otro” y la política a su entender implica la recorrida por el país. “Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y estoy para salir. Trato de estirar los minutos que me quedan”, subrayó.