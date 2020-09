Elecciones departamentales y municipales 2020: ¿qué y cómo se vota este domingo?

(9.26) Enrique Antía votó y dijo que espera los resultados con “la confianza y afecto” de la gente

El candidato a la reelección en Maldonado, el nacionalista Enrique Antía votó esta mañana y aseguró estar “muy contento y emocionado con el enorme respaldo y gran cariño” que le dieron las personas de su departamento. Asimismo subrayó que “la confianza y afecto” que generó “el mano a mano” con la gente lo “serena”. El resto del día lo pasará recorriendo Maldonado y visitando los clubes de su partido.

En diálogo con la prensa el candidato decidió destacar “la gran experiencia” que tiene en la gestión, ya que fue electo dos veces, para los períodos 2000-2005 y 2015-2020 y el “conocimiento y compromiso” que tiene su equipo: “sabe cómo hacer las cosas, quiere y se compromete, es una satisfacción tener una barra que quiere avanzar y hacer cosas”.

(9.20) El subsecretario de Salud Pública se refirió a la Marcha de la Diversidad: “no se respetó ningún tipo de recomendación sanitaria”

“Acciones como la del viernes pueden cambiar el estatus sanitario del país” ante la pandemia del coronavirus, lamentó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, al ser consultado sobre la Marcha de la Diversidad, en la que se generaron aglomeraciones.

“No se respetó ningún tipo de recomendación sanitaria”, lamentó Satdjian, y señaló que en una ocasión como esa “es muy difícil establecer el nexo epidemiológico” si hay un caso positivo. Consultado sobre eventuales sanciones a los organizadores, dijo que el gobierno tiene “todas las opciones sobre la mesa”, aunque también reconoció que “no estaba en los planes de nadie que haya ese tipo de aglomeraciones”.

Previamente, el sábado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la marcha en Twitter:

Ahora bien, la violación de las recomendaciones sanitarias realizada por los propios organizadores y que no mereció reparos, es otra cosa diferente. El derecho a la salud es también un derecho de [email protected] — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) September 26, 2020

(9.13) Lima llamó a sus rivales y dijo que está tranquilo: “El trabajo previo que había que hacer, se hizo”

El candidato a la reelección en la Intendencia de Salto, Andrés Lima (Frente Amplio) se dirigió a los medios mientras esperaba para votar en su circuito. Dijo que está tranquilo “porque el trabajo previo que había que hacer se hizo”. “Cuando uno da todo (…) llega con la satisfacción de saber que lo que había que hacer se hizo”, añadió.

Lima contó que se comunicó telefónicamente con los demás candidatos a la Intendencia de Salto para desearles “suerte” en esta instancia. En este sentido, consideró que lo “más importante” es que los candidatos tengan la capacidad de tener “diálogo” e “intercambiar opiniones”, y destacó que esa es “una característica del pueblo uruguayo”.

El candidato pidió que “el mayor número posible” de salteños concurra a votar. “Una manera de legitimar el resultado es que todo Salto vote”, añadió. Además, consideró que la de Salto no fue “una campaña violenta”, pese a algunos hechos de violencia como “el incidente deplorable de Beto Acosta”.

(8.40) Villar: “No tengo equipo designado, pero serán las mejores personas”

Álvaro Villar, uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, aseguró a la prensa antes de ir a su circuito de votación que no es el mismo que cuando empezó: “me doy cuenta que hay expectativas y tareas, responsabilidades que uno asumió. Cuando recorrés un barrio, escuchás y te hacés responsable”.

En cuanto a la conformación de su equipo de trabajo, señaló que no hay nadie designado porque es “un paso posterior” a ganar las elecciones, pero mantiene “la cabeza abierta para elegir a las mejores personas para cada lugar”. “Hoy es un día que no hay que adelantarse, pero la clave es armar un equipo con la mejor gente”, agregó.

Consultado acerca de llevar adelante una intendencia frenteamplista con un gobierno liderado por el Partido Nacional, dijo que “en la vida hay que ver la realidad como es y trabajar con eso, de cada problema sacar una ventaja, siempre se puede hacer”.

Cuando llegó a votar Villar resaltó en diálogo con la prensa el rol de los municipios: “Es la forma de poner más cerca el gobierno departamental en la gente, puede ser que las personas en Montevideo no sientan la importancia de los municipios pero lo son, en muchas localidades del interior se entiende muy bien, pero en Montevideo cuesta entenderlo”.

(08.20) Mujica a Laura Raffo: “que me perdone, soy una oveja negra”

El expresidente dijo que dejará su banca porque su salud no le permite “ir de un lado al otro”.

El expresidente de la República, José Mujica, fue a votar al liceo 70 en el Cerro que lo esperaba con una gran cantidad de personas. Antes de ingresar comentó con la prensa el intercambio que tuvo con la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo. “No la conozco, me refería a los contenidos de la campaña. Ella estaba en el Cerro, mi barrio, que me perdone, soy una oveja negra, le tengo respeto”.

Mujica destacó que en el proceso electoral “siempre hay gente de todos los colores que pasa por los barrios pobres y después los barrios pobres siguen ahí. Es un llamado a la conciencia de lo que tenemos por delante, hay proyectos en el Parlamento que están durmiendo”. Se refirió a la gente que vive en esos barrios que Raffo llamó en campaña la “Montevideo olvidada” y dijo que “son parte de la ciudadanía y no tienen recursos, una casa habitable es parte de la educación y nos conviene a todos como sociedad. Los primeros tenemos que ser nosotros, los que tenemos responsabilidad política”.

También se refirió al proceso de elecciones municipales que se dilató cuatro meses más de la cuenta. Para el exmandatario los gobiernos municipales tendrán mayor importancia: “si el mundo sigue el proceso de globalización, los municipios asumirán más importancia y los gobiernos nacionales van a quedar atados por tratados internacionales, según indican los que estudian prospectiva. Cualquiera sea la decisión que tome la ciudadanía, espero que tengamos suerte con esta pandemia”.

Habló sobre los nuevos liderazgos y dijo “naturalmente tiene que ser así”: “Los hombres y mujeres pasamos, pero los liderazgos se definen de abajo hacia arriba. Espero que algo de eso pase, también espero que esta noche no nos volvamos locos para que no nos rete el ministro de Salud”.

Consultado por la posibilidad de que deje su banca en el Parlamento, Mujica dijo que lo hará pronto. Según explicó, tiene una enfermedad inmunológica crónica que no le permite “ir de un lado para el otro” y la política a su entender implica la recorrida por el país. “Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y estoy para salir. Trato de estirar los minutos que me quedan”, subrayó.