No es novedad que la pandemia sigue determinando gran parte de la agenda, pero a veces lo hace con mayor intensidad. Preocupan las noticias que llegan del sur de África, donde se detectó una variante muy agresiva del SARS-Cov-2, y de Europa, donde se enfrenta una cuarta ola del coronavirus y la vacunación se volverá obligatoria en varios países.

En Uruguay también se encamina la ampliación de la inmunización, ahora hacia los menores de 12 años. El gobierno espera contar con dosis de Pfizer para esa franja etaria en la segunda quincena de enero, tras la decisión de las autoridades del MSP de vacunar a niños mayores de 5 años.

Aunque la Sociedad Uruguaya de Pediatría respalda la medida, surgieron en su seno ciertas divergencias sobre la idea de aplicar la vacuna a todo ese segmento de la población

Menos civilizada, por así decirlo, fue la forma en que algunas personas manifestaron su discrepancia con la decisión de la mayoría de los pediatras. Estos, por su parte, recibieron el respaldo de diversas instituciones.

Por otra parte, parlamentarios correligionarios del ministro de Salud pero, en algunos casos, no dispuestos a vacunarse ellos mismos, solicitaron una reunión a los pediatras para informarse sobre la inmunización a los más chicos.

El virus es también el fondo sobre el que se mueven las expectativas de la temporada turística, en especial porque se espera que la apertura de fronteras tenga un impacto positivo. El viernes se anunció que desde la próxima semana habrá vacunas para turistas extranjeros.

El mismo día, sin embargo, llegaron malas noticias desde Argentina, porque se restringirán las compras con tarjetas en el exterior. La Cámara de Turismo pedirá una reunión a las autoridades, y estas adelantaron su confianza en que la medida argentina no afectará a las personas con mayor poder adquisitivo, a pesar de las previsiones del Centro de Investigaciones Económicas, que calcula en 26% la baja respecto de la última temporada normal, la de 2019.

Es posible que otra alarma en el sector la haya encendido la baja convocatoria de visitantes brasileños durante el fin de semana anterior, cuando se disputó la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario, aunque la de ayer, cuando se disputó la final de la Copa Libertadores en el mismo escenario, tuvo tribunas más pobladas.

En todo caso, los turistas de la región no tendrán que ajustar sus relojes, porque la sugerencia del ministro de Turismo, Tabaré Viera, de adoptar un huso horario estival, no tuvo el apoyo en el Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el antecesor de Viera, Germán Cardoso, sigue dando noticias. Aunque la mayoría oficialista se apresta a “absolverlo”, la oposición frenteamplista seguirá tratando las irregularidades de su gestión en el ámbito judicial.

A su vez, en una continuación de la “operación espejo” que inició el mismo Cardoso al impulsar una comisión investigadora sobre la gestión de quien lo precedió, la frenteamplista Liliam Kechichian, el oficialismo anunció que también tratará de acudir a los tribunales.

En la semana, sin embargo, se atisbaron otras zonas de oscuridad en el entorno de Cardoso, lo que contribuye a la percepción de que la coalición gobernante está sacrificando mucho para defender al ex ministro y actual diputado.

Los de Cardoso, con todo, no fueron los únicos papelones relacionados con autoridades del área turística en esta semana.

