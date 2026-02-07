El viaje del presidente Yamandú Orsi y una extensa delegación uruguaya a China culminó el viernes y sus resultados incluyen la firma de una treintena de acuerdos y el acercamiento entre representantes de ambos países, tanto de la esfera gubernamental como del ámbito productivo y comercial, en el que hay que contar un mano a mano con el presidente Xi Jinping.
El viaje también puede ser leído en clave geopolítica, como hicieron varios analistas, integrantes del gobierno y dirigentes de la oposición. El presidente Orsi lo entendió como parte de la defensa del multilateralismo y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, lo inscribió en un equilibrio que Uruguay debe mantener entre varias potencias y regiones del globo.
Parte de la oposición también la interpretó en esa dimensión, aunque arribó a conclusiones discutibles.
De la forma en que debería encararse la política exterior en tiempos de incertidumbre global habla nuestro editorial.
También pasó en estos días
- Pudo haber sido “el robo del siglo”, pero tal vez lo más impactante sean las vinculaciones internacionales de quienes lo pergeñaron.
- Llamadas 2026: crónica y fotorreportaje.
- Cuarta muerte en dos meses de un adolescente bajo custodia estatal.
- El Frente Amplio celebra sus 55 años.
- El gobierno argentino creó un organismo para combatir la desinformación y puso al frente a un connotado desinformador.
Para leer y ver con tiempo
- El periodista Quique Kierszenbaum habla sobre la situación en Gaza en la diaria Radio.
- Gráfico de los polos exportadores de Uruguay.
- Primeras revelaciones sobre empresarios y gobernantes a partir de la apertura de parte de los archivos Epstein.