El presidente de la República, Yamandú Orsi, en la la Unión de Exportadores del Uruguay en Beijing. Foto: Camilo dos Santos. Presidencia

El viaje del presidente Yamandú Orsi y una extensa delegación uruguaya a China culminó el viernes y sus resultados incluyen la firma de una treintena de acuerdos y el acercamiento entre representantes de ambos países, tanto de la esfera gubernamental como del ámbito productivo y comercial, en el que hay que contar un mano a mano con el presidente Xi Jinping.

El viaje también puede ser leído en clave geopolítica, como hicieron varios analistas, integrantes del gobierno y dirigentes de la oposición. El presidente Orsi lo entendió como parte de la defensa del multilateralismo y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, lo inscribió en un equilibrio que Uruguay debe mantener entre varias potencias y regiones del globo.

Parte de la oposición también la interpretó en esa dimensión, aunque arribó a conclusiones discutibles.

De la forma en que debería encararse la política exterior en tiempos de incertidumbre global habla nuestro editorial.

