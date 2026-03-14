Traslado de Sebastián Marset por parte de efectivos de la Policia Boliviana y la DEA, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia.

El viernes por la mañana se supo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset había sido capturado en Bolivia y trasladado a Estados Unidos por agentes de la Drug Enforcemente Agency.

El caso Marset fue uno de los mayores escándalos del gobierno de Luis Lacalle Pou desde que se supo que en 2021 se le había concedido un pasaporte uruguayo al narco para que pudiera salir de Dubái, donde había sido detenido. El hecho desencadenó la salida de dos ministros y una subsecretaria durante el gobierno encabezado por el Partido Nacional.

Tras su salida de Dubái, Marset vivió en la clandestinidad, pero realizó varias intervenciones públicas, incluida una larga entrevista para la TV uruguaya.

En la diaria Radio, Lucas Silva contextualizó y brindó detalles sobre desarrollos recientes del caso.

El presidente Orsi se expresó sobre la dimensión regional del tipo de crimen organizado que manejaba Marset.

En el mismo sentido, pocos días atrás los parlamentarios oficialistas votaron, junto con el sector de Pedro Bordaberry –pero sin la mitad del Partido Colorado controlada por Andrés Ojeda–, el aumento de los controles al lavado de activos, que se habían vuelto más laxos tras la aprobación de la LUC.

Un poco antes, el fin de semana anterior, Donald Trump había presentado el Escudo de las Américas, una especie de coordinación para combatir el narcotráfico entre países con gobiernos de derecha. Brasil, Colombia, México y Uruguay no fueron invitados, aunque el Partido Nacional reclamó por la ausencia de representantes compatriotas. El departamento de Estado estadounidense vinculó la captura de Marset al Escudo, pero el gobierno boliviano se adjudicó el operativo.

Empresas públicas

Hasta la captura de Marset, el tema que dominaba la agenda política era el instalado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante una entrevista para la diaria Radio: la posibilidad de habilitar la venta de acciones de empresas públicas.

La propuesta generó reacciones dispares; en los extremos están el rechazo frontal de sectores de la izquierda y gremios del PIT-CNT y el entusiasmo de la oposición, que convocará a Sánchez para que profundice sobre su proyecto en el Parlamento. De todos modos, algunos expertos ya avizoran sus posibles alcances.

Más allá de las características del proyecto del Ejecutivo, se trata de una oportunidad para pensar sobre el rol del Estado y las empresas públicas.

El presidente Orsi, por su parte, se mostró francamente favorable a la iniciativa.

Guerra en Medio Oriente

Irán tiene un nuevo líder, que juró vengar la muerte de su padre y de las niñas asesinadas por un bombardeo estadounidense en la escuela de Minab.

El precio del petróleo sigue subiendo y Estados Unidos levantó sanciones al crudo ruso para atenuar el alza de precios, mientras siguen sin quedar claros los planes para terminar el conflicto de Donald Trump y su equipo.

También pasó esta semana

Tras la muerte del adolescente Jonathan Correa a manos de su padre, hubo reacción en el Consejo de Ministros.

El astillero Cardama se retiró de la audiencia de conciliación con el Estado uruguayo y desde el Partido Nacional parece alentárselo a seguir litigando en el exterior.

la diaria Radio lanzó su programación.

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