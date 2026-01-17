La semana pasada señalamos la creciente repercusión en Uruguay de acontecimientos internacionales, que a menudo son motivo de fuertes debates políticos locales. El miércoles, el presidente Yamandú Orsi decidió que era tiempo de lanzar una iniciativa para unificar cuanto sea posible los criterios al respecto en el sistema partidario, como base para políticas de Estado, y entre las primeras reacciones de la oposición predominaron las críticas y el rechazo. Este es el tema de nuestro editorial.
Como si hiciera falta subrayar la pertinencia de esa iniciativa presidencial, en la semana que termina hubo más noticias de impacto provenientes del exterior. El gobierno estadounidense incluyó a Uruguay en una lista de países a cuyos habitantes se les suspendieron las visas de inmigración y Orsi se reunió con el embajador designado por Donald Trump para buscar una solución.
Además, Uruguay asumió la presidencia rotativa del llamado Grupo de los 77, integrado por 134 países en desarrollo y China; la Confederación de Sindicatos Industriales y la Federación Rural se expresaron sobre las repercusiones del acuerdo entre el Mercosur y la UE que se firmó este sábado en Asunción; y el Partido Nacional demandó que el Poder Ejecutivo emita una declaración acerca de la situación política en Honduras.
Además, por primera vez se autorizó la visita de una nave de la Armada china. Es un buque hospital, pero en el actual contexto de las relaciones internacionales, el dato se consideró significativo y hubo polémica parlamentaria.
También pasó esta semana
- El Poder Ejecutivo modificó el régimen de promoción de inversiones, con beneficios adicionales para empresas micro, pequeñas y medianas.
- Autoridades del Banco Central explicaron a la diaria cómo y por qué impulsan la desdolarización.
- Exempleadas del cantante español Julio Iglesias lo denunciaron por trata de personas y agresiones sexuales.
- Francia, Suecia, Alemania y Noruega desplegaron ejercicios militares en Groenlandia, como respuesta a las aspiraciones anexionistas de Trump.
- Las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aprobaron una partida destinada a retribuciones “de percepción voluntaria” por valor de unos 130 mil pesos mensuales para sus futuros directores, quienes por ley deberán desempeñar sus cargos en forma honoraria.
- Gerardo Barrios, exdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, criticó “la apatía y la indiferencia” ante un incremento de la mortalidad en siniestros de tránsito.
